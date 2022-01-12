BIST 2.061
DOLAR 13,81
EURO 15,69
ALTIN 807,44

Buse Varol'dan eşi Alişan'ın 'Dizilerde öpüşseydi evlenmezdim' sözlerine yanıt

Buse Varol'dan eşi Alişan'ın 'Dizilerde öpüşseydi evlenmezdim' sözlerine yanıt

Alişan'ın 'dizilerde öpüşseydi evlenmezdim' dediği oyuncu eşi Buse Varol, gündeme oturan 'öpüşme' tartışmasına ilişkin ilk kez açıklama yaptı!

Buse Varol'dan eşi Alişan'ın 'Dizilerde öpüşseydi evlenmezdim' sözlerine yanıt

Alişan ismiyle tanınan Serkan Burak Tektaş ile evliliğinden 2 çocuğu olan oyuncu Buse Varol Tektaş, kendisi gibi oyunculuk da yapan eşi; ünlü türkücü Alişan'ın bir televizyon programında "Dizilerde öpüşseydi evlenmezdim" açıklamasına ilk kez yanıt verdi. Eşi Alişan'ın sosyal medyada ve magazin gündeminde çok konuşulan ve tartışılan bu çıkışıyla ilgili ilk kez yorum yaptı. 

113
Buse Varol'dan eşi Alişan'ın 'Dizilerde öpüşseydi evlenmezdim' sözlerine yanıt

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefon bağlantısı ile katılan Alişan'ın "Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" yorumuna eşi Buse Varol'dan ilk kez yanıt geldi.

213
Buse Varol'dan eşi Alişan'ın 'Dizilerde öpüşseydi evlenmezdim' sözlerine yanıt

Bir süredir magazin gündeminde iki çocuğunun annesi Buse Varol ile boşanacakları iddiasıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Alişan, Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak ayrılık haberlerini yalanladı ancak başka bir spekülatif açıklama yaparak dikkatleri yine evliliğine çekti. 

313
Buse Varol'dan eşi Alişan'ın 'Dizilerde öpüşseydi evlenmezdim' sözlerine yanıt

 "Buse Varol'un dizide öpüşme sahnesi olsa ne dersin?"

Alişan, Arto'nun "Buse Varol'un dizide öpüşme sahnesi olsa ne dersin?" sorusuna verdiği "Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" cevabıyla tepki çekti.

413