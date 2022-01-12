Buse Varol'dan eşi Alişan'ın 'Dizilerde öpüşseydi evlenmezdim' sözlerine yanıt
Alişan'ın 'dizilerde öpüşseydi evlenmezdim' dediği oyuncu eşi Buse Varol, gündeme oturan 'öpüşme' tartışmasına ilişkin ilk kez açıklama yaptı!
Alişan ismiyle tanınan Serkan Burak Tektaş ile evliliğinden 2 çocuğu olan oyuncu Buse Varol Tektaş, kendisi gibi oyunculuk da yapan eşi; ünlü türkücü Alişan'ın bir televizyon programında "Dizilerde öpüşseydi evlenmezdim" açıklamasına ilk kez yanıt verdi. Eşi Alişan'ın sosyal medyada ve magazin gündeminde çok konuşulan ve tartışılan bu çıkışıyla ilgili ilk kez yorum yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefon bağlantısı ile katılan Alişan'ın "Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" yorumuna eşi Buse Varol'dan ilk kez yanıt geldi.
Bir süredir magazin gündeminde iki çocuğunun annesi Buse Varol ile boşanacakları iddiasıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Alişan, Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanarak ayrılık haberlerini yalanladı ancak başka bir spekülatif açıklama yaparak dikkatleri yine evliliğine çekti.
"Buse Varol'un dizide öpüşme sahnesi olsa ne dersin?"
Alişan, Arto'nun "Buse Varol'un dizide öpüşme sahnesi olsa ne dersin?" sorusuna verdiği "Buse'yi bugüne kadar öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" cevabıyla tepki çekti.