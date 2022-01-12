Buse Varol'dan eşi Alişan'ın 'Dizilerde öpüşseydi evlenmezdim' sözlerine yanıt

Alişan ismiyle tanınan Serkan Burak Tektaş ile evliliğinden 2 çocuğu olan oyuncu Buse Varol Tektaş, kendisi gibi oyunculuk da yapan eşi; ünlü türkücü Alişan'ın bir televizyon programında "Dizilerde öpüşseydi evlenmezdim" açıklamasına ilk kez yanıt verdi. Eşi Alişan'ın sosyal medyada ve magazin gündeminde çok konuşulan ve tartışılan bu çıkışıyla ilgili ilk kez yorum yaptı.