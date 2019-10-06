Buse Varol ve Alişan hakkında ilginç gerçek ortaya çıktı! Meğer hediyelerin bir kısmını...

Birbirlerine ve çocuklarına aldıkları pahalı hediyelerle sıklıkla gündeme gelen Alişan ve Buse Varol çifti, ortaya çıkan bir bilgi sonrası takdir topladı. Eylem İpek Şafak bir yazısında çiftin, bebeklerine gelen hediyelerin ve aldıkları eşyaların bir kısmını maddi durumu yetersiz olan ailelere verdiğini yazdı.