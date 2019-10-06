Buse Varol ve Alişan hakkında ilginç gerçek ortaya çıktı! Meğer hediyelerin bir kısmını...
Geçtiğimiz yıl hayatlarını birleştiren ve Şubat ayında da oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol çifti hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.
Birbirlerine ve çocuklarına aldıkları pahalı hediyelerle sıklıkla gündeme gelen Alişan ve Buse Varol çifti, ortaya çıkan bir bilgi sonrası takdir topladı. Eylem İpek Şafak bir yazısında çiftin, bebeklerine gelen hediyelerin ve aldıkları eşyaların bir kısmını maddi durumu yetersiz olan ailelere verdiğini yazdı.
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Daha önceden eşine doğum günü hediyesi olarak da Gucci marka bir çanta alan sanatçı, bu hediye için 25 bin lira ödemişti.
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Ayrıca Alişan, geçtiğimiz günlerde eşine Jaguar marka 600 bin liralık arabayı hediye etmişti.
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Peki Alişan'ın eşi Buse Varol kimdir?
Buse Varol, 1990 yılında Manisa’da doğmuştur. Lisans eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünde tamamlamış ardından uzunca bir süre dershaneler de öğretmenlik yapmıştır.
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