Buse Varol doğum anını paylaştı! Alişan bir an olsun elini bırakmamış
Alişan'ın eşi Buse Varol, kızı Eliz'in doğumu esnasında çekilmiş fotoğraflarını yayımladı. Alişan'ın bir an olsun eşini yalnız bırakmadığı ortaya çıktı.
2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı kucağına aldı. Büyük bir ailesi olsun isteyen Alişan'ın Eliz adını verdiği kızı geçtiğimiz günlerde dünyaya geldi.
Kızının doğduğunu 'Geldi babasının aşkı, geldi şükür' sözleri ile duyuran Alişan, en yakınından beklenmedik bir hareketle karşı karşıya kaldı. Kızı Eliz'in fotoğrafını kendisinden izinsiz paylaşan kişiye öfke kustu. Alişan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''En yakınlarım, bir kaç kişiye fotoğraf atıyorum o da alıyor hikayesine atıyor. Ve ben doğalı daha yarım saat olmuş bebeğimi görüyorum her yerde... Yazıklar olsun sana''
Gergin anları bir kenara bırakan ünlü çift bir kez daha anne baba olmanın mutluluğunu doyasıya yaşarken Buse Varol'un doğum fotoğrafları yayımlandı.