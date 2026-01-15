BIST 12.418
Buse Terim'den Serenay Sarıkaya itirafı! "Sen insansan biz neyiz"

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya dün akşam ödül törenine katıldı. Buse Terim Serenay Sarıkaya'nın kombinine ve güzelliğine öyle bir yorum yaptı ki...

Buse Terim'den Serenay Sarıkaya itirafı! "Sen insansan biz neyiz" - Resim: 1

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, katıldığı bir ödül törenindeki kombiniyle dikkat çekti. 

Buse Terim'den Serenay Sarıkaya itirafı! "Sen insansan biz neyiz" - Resim: 2

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim ise sosyal medyada Sarıkaya'nın kombinine, "Sen insan isen biz neyiz?" yorumunu yaptı.

Buse Terim'den Serenay Sarıkaya itirafı! "Sen insansan biz neyiz" - Resim: 3

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, katıldığı bir ödül töreninde tercih ettiği iddialı kombini ve şıklığıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. 

Buse Terim'den Serenay Sarıkaya itirafı! "Sen insansan biz neyiz" - Resim: 4

Sosyal medyada büyük ilgi gören Sarıkaya'nın kırmızı halı tarzı, hem moda takipçilerinden hem de ünlü isimlerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

