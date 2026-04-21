Buse Terim'den mutluluk paylaşımı! Aşk dolu dizgin...
Özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin merkezine yerleşen Buse Terim, sevgilisi Batu Son ile yaptığı romantik paylaşımla dikkat çekti. 10 yıllık evliliğinin ardından yeni bir ilişkiye başlayan Terim’in son karesi, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Paylaşım sonrası gelen yorumların ortak noktası ise aynıydı: Aşk Buse Terim’e çok iyi geldi.
35 yaşındaki Buse Terim, iş insanı Volkan Bahçekapılı ile yollarını ayırdıktan sonra özel hayatında yeni bir sayfa açmıştı. Bir süre sonra sevgilisi Batu Son ile birlikteliğini sosyal medya hesabından duyuran Terim, aşkını gözlerden uzak yaşamayı değil, doğal haliyle paylaşmayı tercih etti.
Yaklaşık 2 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında sevgilisiyle peş peşe kareler paylaşan Buse Terim, ilişkisinin ardından daha sık gündeme gelmeye başladı. Özellikle son dönem paylaşımlarında yüzündeki mutluluk dikkat çekiyor. Buse Terim’in sevgilisi Batu Son ile verdiği son poz, takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Samimi ve neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü ismin mutluluğu fotoğrafa açıkça yansıdı. Terim’in sevgilisinin yanında oldukça rahat ve keyifli görünmesi, sosyal medya kullanıcılarının da gözünden kaçmadı.
Paylaşım sonrası çok sayıda beğeni gelirken, yorumlarda en sık öne çıkan ifade ise “mutluluk yüzüne yansımış” oldu. Buse Terim, geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Batu Son ve kızlarının yer aldığı özel bir kareyi paylaşmıştı. O gönderisine düştüğü “Ve seni her gün ve her saniye özlüyorum” notu, sosyal medyada romantik bulunmuş ve kısa sürede büyük ilgi toplamıştı. Bu paylaşım da yeni ilişkisinde ne kadar mutlu olduğunu gösteren detaylardan biri olarak yorumlanmıştı.
Buse Terim’in son dönemde yaptığı paylaşımlar, takipçileri tarafından daha enerjik, daha neşeli ve daha huzurlu bulundu. Özellikle sevgilisiyle verdiği son romantik poz, bu mutluluğun en net yansıması olarak görüldü.