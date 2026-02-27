Buse Terim zayıflama sırları hakkında ilkkez konuştu! O itirafı olay
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, son 7 ayda 25 kilo vererek büyük bir değişim yaşadı. Bu sürecin arkasında sadece fiziksel bir dönüşüm değil, aynı zamanda psikolojik bir mücadele de vardı. Terim, kilo verme serüveninin ardındaki zorlukları ve yaşadığı "tartı takıntısı"nı ilk kez samimi bir şekilde anlattı.
Buse Terim, yaptığı açıklamada, kilo verme sürecinde sürekli tartılmanın psikolojisini bozduğuna dikkat çekti. “Bir ara sürekli tartılırdım ve bu durum psikolojimi inanılmaz bozmuştu” diyen Terim, son dört yıldır tartılmayı bıraktığını açıkladı.
Kilo kaybını, artık tartılmadan ve kendi vücudunu hissederek takip ettiğini belirtti. “Kilomun oturduğunu düşünüyorum, 2-3 kilo alıp veriyorum ama bunu tartılmadan kendiliğinden anlıyorum” dedi.
Geçtiğimiz Ocak ayında Dubai, Erzincan, Erzurum, Kapadokya gibi birçok farklı yerde seyahat eden Terim, “Yılbaşından beri evimde uyuduğum gün sayısı beşi geçmez” diyerek, seyahatlerin düzenli beslenmeye nasıl engel olduğunu anlattı. "Böyle bir düzende beslenmeye dikkat etmek benim için imkansız. Bunu başarabilenlere de gıptayla bakıyorum” ifadelerini kullandı.
Buse Terim, spora ara verdiğinde vücudunun hızla değiştiğini, spora tekrar başladığında ise aynı hızla toparlandığını belirtti. Yaz öncesinde spor rutinine geri dönmeyi planladığını ve 3-4 kilo daha vermek istediğini ekledi.