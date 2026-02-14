Buse Terim aşkını sosyal medyada haykırdı! 14 Şubat pozu gündem oldu
Fatih Terim’in kızı Buse Terim, 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir törenle evlenmişti. Geçtiğimiz yıl tek celsede yollarını ayıran Terim, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü isim, Sevgililer Günü’ne özel yaptığı romantik paylaşımla sosyal medyada adeta aşkını ilan etti
Fatih Terim’in kızı Buse Terim, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile evlenen ve geçtiğimiz yıl boşanan Terim, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer Günü’ne özel yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014 yılında iş insanı Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturmuştu.
Ünlü çift ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018 yılında kucaklarına almıştı. Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı 10 yıllık evliliklerini, 2024 yılında anlaşmalı olarak tek celsede bitirdi.
AŞKINI HAYKIRDI
Boşanmanın ardından Buse Terim yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ilk kez paylaşım yapan Buse Terim, Sevgililer Günü'ne özel yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı.