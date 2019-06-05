Buse Narcı'nın sosyal medyayı salladı!
Özcan Deniz ile yaşadığı ilişki ile adını duyuran oyuncu Buse Narcı, Bali tatilinde verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı.
Sürekli olarak estetik yaptırdığı haberleri ile gündeme gelen Özcan Deniz'in eski sevgilisi Buse Narcı, şu sıralar Endonezya'nın Bali adasında tatil yapıyor.
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Buse Narcı
Tatilden fotoğraflarını 236 bin takipçili ınstagram hesabından yayınlayan Narcı, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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26 yaşındaki güzel oyuncu kısacık kestirip, sarıya boyattığı saçları ile de dikkat çekti.
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