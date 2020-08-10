Burun koronavirüs bulaşı açısından göz ve ağızdan çok daha tehlikeli
KOCAELİ İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, maske kullanımında özellikle burnun kapatılmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en önemli bulaş noktası olan burun, bulaş açısından göz ve ağızdan çok daha tehlikeli durumda. Sıcak havaların da etkisiyle maskenin burun kısmını gevşetmek hatalı bir davranış" dedi.
Maske takmanın hem kendi hem de diğer insanlara karşı koruma sağladığını söyleyen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, doğru maske kullanımının önemine vurgu yaptı.
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Maskenin burnu kapatacak şekilde takılması gerektiğini ifade eden Ergüney, "Maske kullanımında özellikle burun kısmını kapatmaya çok dikkat etmeliyiz.
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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en önemli bulaş noktası olan burun, bulaş açısından göz ve ağızdan çok daha tehlikeli durumda.
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Korunma konusunda önemli olan nokta; maskenin burnu sıkıca sarması, çeneyi alttan kapatması ve yanlardan boşluk bırakılmamasıdır.
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