Bursaspor yeni sezon çalışmalarına başladı

"Genç futbolcular kayboluyor."

Transfer görüşmesi yapan Okan Kocuk ile Ertuğrul Ersoy ise antrenmanda yer almadı.

Antrenman arası basın mensuplarına açıklamalarda Koşukavak, "Burada yetenekli ve genç futbolcular var. Onların birçok değerli kulüplerde kaybolduklarını biliyoruz. En yakın örnek vermek gerekirse, Trabzonspor böyle krizler yaşamasaydı bugün Aktuş ve diğerleri yoktu. Mümkün mertebede elimizde olan futbolcuları bu seviyede oynayacak oyuncuları lig içerisinde kullanabileceğimiz futbolcuları, burada görmemiz gerekiyor.