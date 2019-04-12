Bursaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak. Bursaspor, Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı ilk maçta sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Trabzonspor ise son haftalarda yakaladığı çıkışı Bursaspor deplasmanında devam ettirmek amacında. Peki, Bursaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Spor Toto Süper Lig'de 46 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli avantaj sağlayan Trabzonspor, ligin 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek.

Ligde ilk 3 takım içerisine girme hesapları yapan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında puan kaybetmek istemiyor.

Trabzonspor ile Bursaspor 86. randevuda

İki takım arasında geride kalan 85 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 43-12 üstünlüğü bulunuyor. 30 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 128 gol attı, kalesinde 68 gol gördü.

Bursa'daki maçlar

Taraflar arasında Bursaspor'un ev sahipliğinde yapılan 42 karşılaşmanın 16'sı berabere bitti, bordo-mavililer 16, yeşil-beyazlılar 10 kez galip geldi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri de Trabzonspor aldı. Karadeniz ekibi, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002'de de evinde 5-0 kazandı.

BURSASPOR - TRABZONSPOR

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadı

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN SPORTS

BURSASPOR: Muhammed, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Badji, Saivet, Tunay, Aytaç, Yusuf, Sakho

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman