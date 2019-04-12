HABER /  TRABZONSPOR
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Bursaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Bursaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak. Bursaspor, Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı ilk maçta sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Trabzonspor ise son haftalarda yakaladığı çıkışı Bursaspor deplasmanında devam ettirmek amacında. Peki, Bursaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Spor Toto Süper Lig'de 46 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli avantaj sağlayan Trabzonspor, ligin 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek.

Ligde ilk 3 takım içerisine girme hesapları yapan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında puan kaybetmek istemiyor.

Trabzonspor ile Bursaspor 86. randevuda 

İki takım arasında geride kalan 85 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 43-12 üstünlüğü bulunuyor. 30 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 128 gol attı, kalesinde 68 gol gördü.

Bursa'daki maçlar

Taraflar arasında Bursaspor'un ev sahipliğinde yapılan 42 karşılaşmanın 16'sı berabere bitti, bordo-mavililer 16, yeşil-beyazlılar 10 kez galip geldi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri de Trabzonspor aldı. Karadeniz ekibi, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002'de de evinde 5-0 kazandı.

BURSASPOR - TRABZONSPOR

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadı
HAKEM: Bülent Yıldırım
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS

BURSASPOR: Muhammed, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Badji, Saivet, Tunay, Aytaç, Yusuf, Sakho
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ömer Çelik: YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir
Ömer Çelik: YSK hiçbir partinin yönetim organı değildir
YSK itirazı kabul etti! Keskin'de yeniden seçim yapılacak
YSK itirazı kabul etti! Keskin'de yeniden seçim yapılacak
YSK'dan Ahmet Türk için flaş karar
YSK'dan Ahmet Türk için flaş karar
Cinsel istismar sanığına rekor ceza
Cinsel istismar sanığına rekor ceza
2 kişiyi öldürdü, cinayet sebebi şoke etti
2 kişiyi öldürdü, cinayet sebebi şoke etti
PKK'ya büyük darbe! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi
PKK'ya büyük darbe! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'nün 'mahrem abisi' sahte kimlikle yakalandı
FETÖ'nün 'mahrem abisi' sahte kimlikle yakalandı
Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya davasında önemli gelişme!
Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya davasında önemli gelişme!
Sandık görevli ücreti ödemesi ne zaman 2019
Sandık görevli ücreti ödemesi ne zaman 2019
Dolar Merkez'in rezervleri sonrası yükselmeye başladı
Dolar Merkez'in rezervleri sonrası yükselmeye başladı
Soğanın kilosu 10 lirayı aştı üretici ise umut vermedi
Soğanın kilosu 10 lirayı aştı üretici ise umut vermedi
Babalar günü ne zaman 2019 hediyesi ne olur?
Babalar günü ne zaman 2019 hediyesi ne olur?
Terör örgütüne uyuşturucu darbesi
Terör örgütüne uyuşturucu darbesi
22 Nisan tatil mi okullar kapalı mı MEB pazartesi açıklaması
22 Nisan tatil mi okullar kapalı mı MEB pazartesi açıklaması
Yorumlar