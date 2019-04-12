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Bursaspor Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Bursaspor Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanan mücadeleyle başladı. Bursaspor, Mesut Bakkal yönetiminde çıktığı ilk maçta sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Trabzonspor ise son haftalarda yakaladığı çıkışı Bursaspor deplasmanında devam ettirmek amacında. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Spor Toto Süper Lig'de 46 puanla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli avantaj sağlayan Trabzonspor, ligin 28. haftasında deplasmanda Bursaspor'a konuk oluyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetiyor.

Ligde ilk 3 takım içerisine girme hesapları yapan bordo-mavililer, Bursaspor karşısında puan kaybetmek istemiyor.

BURSASPOR: 0 - 0 :TRABZONSPOR

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye Stadı
HAKEM: Bülent Yıldırım
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS

BURSASPOR: Okan, Latovlevici, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Aytaç, Saivet, Tunay, Yusuf, Sakho
YEDEKLER: Ataberk, Vergini, Umut Meraş, Onur, Burak, Shehu, Furkan, Lima, Umut Nayir, Kubilay
TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Bakkal

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Majid, Ibanez; Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf; Olcay, Nwakaeme, Ekuban
YEDEKLER: Arda, Rodallega, Amiri, Murat Cem, Toure, Batuhan, Abdülkadir Ömür
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

Trabzonspor ile Bursaspor 86. randevuda 

İki takım arasında geride kalan 85 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 43-12 üstünlüğü bulunuyor. 30 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 128 gol attı, kalesinde 68 gol gördü.

Bursa'daki maçlar

Taraflar arasında Bursaspor'un ev sahipliğinde yapılan 42 karşılaşmanın 16'sı berabere bitti, bordo-mavililer 16, yeşil-beyazlılar 10 kez galip geldi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri de Trabzonspor aldı. Karadeniz ekibi, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002'de de evinde 5-0 kazandı.

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