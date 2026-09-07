Bursaspor, deplasmanda Manisa FK'yı mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bursaspor, deplasmanda Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti.

Bursaspor, deplasmanda Manisa FK'yı mağlup etti
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK, sahasında Bursaspor'u konuk etti. Konuk ekip mücadeleyi 2-1 kazandı.

Manisa FK, 20. dakikada Sylla'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Bursaspor adına Iheanacho 27 ve 90+2'de sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi.

Iheanacho, 1. Lig'de bu sezon 6. maçında 8. golünü kaydetti.

Bu sonucun ardından Bursaspor, puanını 15'e yükseltti.

Manisa FK ise 8 puanda kaldı.

1. Lig'de gelecek hafta Bursaspor, sahasında Erokspor'u ağırlayacak.

Manisa FK ise Karagümrük'e konuk olacak.

Bursaspor