Bursaspor, deplasmanda Manisa FK'yı mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Bursaspor, deplasmanda Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti.
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK, sahasında Bursaspor'u konuk etti. Konuk ekip mücadeleyi 2-1 kazandı.
Manisa FK, 20. dakikada Sylla'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Bursaspor adına Iheanacho 27 ve 90+2'de sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getirdi.
Iheanacho, 1. Lig'de bu sezon 6. maçında 8. golünü kaydetti.
Bu sonucun ardından Bursaspor, puanını 15'e yükseltti.
Manisa FK ise 8 puanda kaldı.
1. Lig'de gelecek hafta Bursaspor, sahasında Erokspor'u ağırlayacak.
Manisa FK ise Karagümrük'e konuk olacak.