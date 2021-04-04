Bursa'nın belalısı kadın! Bu sefer de köpeğimi çaldı diye motosiklet sürücüsünü dövdü

Bursa'da daha önce evinin önündeki doğalgaz borusunu kesip mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmek dahil bir çok olayda komşularıyla kavga edi defalarca gözaltına alınan Akgül Y. isimli kadın bir kez daha ortaya çıktı. Mahalleyi birbirine katan öfkeli kadın köpeğine çarpan motosiklet sürücüsünü yakalayıp sopayla caddenin ortasında darp etti. O anlar kameraya yansıdı.