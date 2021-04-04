Bursa'nın belalısı kadın! Bu sefer de köpeğimi çaldı diye motosiklet sürücüsünü dövdü
BURSA'da daha önce evinin önündeki doğalgaz borusunu keserek mahalleyi havaya uçurmakla tehdit eden kadın, yine mahalleyi birbirine kattı.
Bursa'da daha önce evinin önündeki doğalgaz borusunu kesip mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmek dahil bir çok olayda komşularıyla kavga edi defalarca gözaltına alınan Akgül Y. isimli kadın bir kez daha ortaya çıktı. Mahalleyi birbirine katan öfkeli kadın köpeğine çarpan motosiklet sürücüsünü yakalayıp sopayla caddenin ortasında darp etti. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akgül Y., köpeğini dolaştırdığı esnada köpeğine motosiklet çarptı. Köpeğinin eve koştuğunu gören kadın ise yola fırlayarak motosiklet sürücüsünü yakaladı.
Adamın ikna çabası işe yaramazken Akgül Y., eline geçirdiği sopayla sürücüyü darp etti. Motosiklet sürücüsü çareyi kaçmakta buldu. Yaşanan olay başka bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Öte yandan Akgül Y. geçtiğimiz yıl mahalle sakinleri ile kavga ettikten sonra, kapısının önündeki doğalgaz borusunu keserek, elindeki sigara ile mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti.