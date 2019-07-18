Bursalı girişimci yüzen kafe yaptı gören şaşkınlığını gizleyemiyor

Marmara Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri ile meşhur ilimizde bir vatandaş, bu birikimden faydalanarak sıra dışı bir girişimciliğe imza attı. Bursalı bir firma tarafından üretilen ve göl ve deniz kenarındaki işletmeler tarafından alınan yüzen kafe, vatandaşlara deniz ve gölün üzerinde yüzerek kafe hizmeti veriyor.