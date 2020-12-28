Bursa'daki yangın! Gelin, kayınvalidesinin altın ve paralarını çalıp evi yakmış

‘Eve maskeli 2 kişi geldi, elektroşokla beni bayılttı’

Bu kapsamda ifadesi alınan Senem Ç.’nin eşi Samet Ç. (23), “Eşimle konuştuğumda eve yüzü maskeli 2 kişinin geldiğini ve elektroşokla kendisini bayılttıklarını söyledi. Evi yakan kişiler de parayı çalan da bu 2 kişidir” dedi. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten polis ekipleri, ev ve çevresinde yaptıkları incelemede yangın saatinden önce ve sonra maskeli 2 kişinin eve geldiğine dair bir bulguya rastlamadı.