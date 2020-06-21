Bursa'daki yağışta araçlar sele kapıldı
Bursa'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kuvvetli yağış Kestel'de sel ve su taşkınlarına neden olurken araçlar sele kapıldı.
Bursa genelinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. İznik, Orhaneli, Keles'in ardından Kestel ilçesindeki kuvvetli sağanak, sel ve taşkınlara sebep oldu. Kestel'de bazı dereler taştı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yağış nedeniyle İznik Devlet Hastanesi önünden geçen İznik-Orhangazi yolu suyla doldu. Sel suları nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Bazı vatandaşlar sel sularını tahliye etmek için rögar kapaklarını açtı.
Öte yandan İznik'in bazı mahallelerinde de dolu yağışı görüldü. Kırsal Çiçekli, Sansarak ve Dereköy mahallelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarlalardaki ürünlerin zarar gördüğü öğrenildi.
Yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle kentteki yollar göle döndü. Dolu yağışı özellikle kırsal Sarıağıl Mahallesi'nde etkili oldu. Dolu nedeniyle mahalledeki evlerin çatısı ve sokaklar beyaza büründü. Öte yandan tarladaki ürünler de zarar gördü.