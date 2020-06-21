Bursa'daki yağışta araçlar sele kapıldı

Bursa genelinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. İznik, Orhaneli, Keles'in ardından Kestel ilçesindeki kuvvetli sağanak, sel ve taşkınlara sebep oldu. Kestel'de bazı dereler taştı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kestel ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.