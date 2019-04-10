Bursa'daki sahtekarlık radarda ortaya çıktı

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince radar uygulaması esnasında kontrole takılan 16 AAB 723 plakalı araç, tescil bilgilerinde farklılık olduğu tespit edildi. Araçta ikiz plaka kullanıldığı tespit edildi. İkiz aracın bulunması için harekete geçen ekipler plakanın asıl sahibini buldu. Mevcut veri analiz sistemleri üzerinden aracın PTS, HGS/KGS ve Yakıt İstasyonu bilgileri çıkartılarak konum tespiti ve görüntü kayıtları alındı.