Bursa’daki orman yangınına sebep olan FETÖ’cü tutuklandı

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında günlerdir süren orman yangınıyla ilgili soruşturmada, sabotaj şüphesiyle gözaltına alınan ve geçmişte FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK’dan ihraç edilen Ufuk Aytekin, “kasten orman yakma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında günlerdir süren ve geniş bir alana yayılan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan kilit şüpheli hakkında karar verildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SABOTAJ ŞÜPHESİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLMİŞTİ

Yangın bölgesinde vatandaşlar tarafından şüpheli hareketleri nedeniyle ihbar edilen Ufuk A. (30), Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kışmanlar köyü yakınlarında yakalanmıştı. Şüphelinin kullandığı 03 HK 184 plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunması, sabotaj ihtimalini güçlendirmişti.

Soruşturmanın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredilmesiyle, zanlı Ufuk Aytekin'in daha önce Hava Kuvvetleri'nde görev yaparken FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edildiği ortaya çıkmıştı. Emniyetteki sorgusunun ardından şüpheli, 'Kundaklama' suçundan adliyeye sevk edilmişti.

'KUNDAKLAMA' SUÇUNDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan Ufuk A., tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, mevcut delil durumunu ve suçun niteliğini göz önünde bulundurarak şüphelinin 'kundaklama' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Aytekin, kararın ardından cezaevine gönderildi.

BAKAN TUNÇ'TAN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince, “Kasten Orman Yakma” suçundan tutuklanmıştır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca “Kasten Orman Yakma” suçundan başlatılan soruşturma, şüphelinin geçmişte FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.