Bursa'daki çarşaflı kuyumcu soyguncuları suç makinesi çıktı

Yüzlerine maske takan Adnan A. ve Burhan H., 12 Mart 2019'da Bursa'nın Yıldırım ilçesi Doğa Parkı'ndaki ormanlık alanda, M.D.'ye ait telefon, cüzdan ve 16 Z 6459 plakalı hafif ticari aracı silah zoruyla gasp ederek kaçtı.