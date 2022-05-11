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Bursa'daki bu köyde hayat gerilim filmi gibi! Gözlerine uyku girmiyor

İhlas Haber Ajansı
Bursa'daki bu köyde hayat gerilim filmi gibi! Gözlerine uyku girmiyor

BURSA'nın Kestel ilçesi Dudaklı köyünde vatandaşlar evlerinin üzerine bırakılan dev kayalara önlem alınmasını istiyor.

Bursa'daki bu köyde hayat gerilim filmi gibi! Gözlerine uyku girmiyor

BURSA'nın Kestel ilçesi Dudaklı köyü sakinleri evlerinin üzerindeki dev kayalar sebebiyle korku dolu günler geçiriyor.

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Bursa'daki bu köyde hayat gerilim filmi gibi! Gözlerine uyku girmiyor

Tren inşaatında çıkan dev kayalar, köydeki evlerin üzerine kontrolsüz şekilde bırakıldığını iddia eden köylülerin gözüne uyku girmiyor.

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Bursa'daki bu köyde hayat gerilim filmi gibi! Gözlerine uyku girmiyor

Evlerin üzerine düşme tehlikesi olan kayalar sebebiyle Dudaklı köyü sakinleri önlem alınmasını istiyor.

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Bursa'daki bu köyde hayat gerilim filmi gibi! Gözlerine uyku girmiyor

Büyük tehlike altında olduklarını ifade eden bir vatandaş, "Yüksek hızlı tren bizim köyün yanından geçiyor.

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