Bursa'daki bu köyde hayat gerilim filmi gibi! Gözlerine uyku girmiyor
BURSA'nın Kestel ilçesi Dudaklı köyünde vatandaşlar evlerinin üzerine bırakılan dev kayalara önlem alınmasını istiyor.
BURSA'nın Kestel ilçesi Dudaklı köyü sakinleri evlerinin üzerindeki dev kayalar sebebiyle korku dolu günler geçiriyor.
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Tren inşaatında çıkan dev kayalar, köydeki evlerin üzerine kontrolsüz şekilde bırakıldığını iddia eden köylülerin gözüne uyku girmiyor.
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Evlerin üzerine düşme tehlikesi olan kayalar sebebiyle Dudaklı köyü sakinleri önlem alınmasını istiyor.
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Büyük tehlike altında olduklarını ifade eden bir vatandaş, "Yüksek hızlı tren bizim köyün yanından geçiyor.
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