Bursa'da zehir tacirlerine darbe!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araçta 5 bin 526 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir araçta 5 bin 526 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda bir aracı durdurdu.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisiyle emniyet otoparkına çekilen otomobilde yapılan aramada, 5 bin 526 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta bulunan O.A. ve O.H, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçundan gözaltına alındı.

