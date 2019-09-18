Bursa'da zabıta 80 yaşındaki kadının tezgahını kaldırdı! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler

Bursa'nın Osmangazi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaşlı bir kadının malzemelerine el koyarken, çevredeki esnaftan da tepki yükseldi. Yaşlı kadının isyanı, kameralara yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Meydanı'na bir kasa domates, bir sepet çilek ve bir çuval fasulye ile gelen 80 yaşındaki kadın, zabıta engeline takıldı.

Osmangazi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kadının bulunduğu bölgeye gelerek, malzemelerini kamyona yükledi. Bu sırada yaşlı kadın, ağlamaya başladı. Çevredeki esnaf da bu duruma tepki gösterdi.

Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı.

Osmangazi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden ilçe sakinlerinin şikayetçi olduğu, birçok ruhsatsız iş yerine müdahale edilmesi gerekirken 80 yaşındaki kadının emeğine, ekiplerin göz diktiği öne sürüldü.