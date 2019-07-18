Bursa'da yüzen kafe yoğun ilgi görüyor ama fiyatı cep yakan cinsten!
Yaşadığımız çevrede her birimiz çok fazla sayıda kafe konseptiyle karşılaşabiliyoruz ancak bu sefer ki çok sıra dışı bir kafe. Bursa’da bir girişimcinin ürettiği yüzen kafe, vatandaşlara suyun üstünde hem gezme hem de piknik yapma imkanı sunuyor. Fiyatı ise biraz can yakan cinsten.
Marmara Bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri ile meşhur ilimizde bir vatandaş, bu birikimden faydalanarak sıra dışı bir girişimciliğe imza attı. Bursalı bir firma tarafından üretilen ve göl ve deniz kenarındaki işletmeler tarafından alınan yüzen kafe, vatandaşlara deniz ve gölün üzerinde yüzerek kafe hizmeti veriyor.
İçine 10 kişinin bindiği yüzen kafe elektrikli motorla çalışıyor. Pikniklerini ve çaylarını suyun üzerinde yapmak isteyen vatandaşlar kafeye büyük rağbet gösteriyor.
Kültürpark’da bir işletmeci tarafından sun'î gölette işletilen işyerinde hizmet veren yüzen kafeye yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.
Bazı vatandaşlar burada piknik yaparken, ramazanda iftar yapanlar da oluyor. Özellikle Arap turistler kiralamak için sıraya giriyor.