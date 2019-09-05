Bursa'da yurt inşaatında çalışan işçi 7'inci kattan düşerek hayatını kaybetti
BURSA'da yurt inşaatında çalışan 20 yaşındaki Adem Türk, vinçle çıkarılan malzemeleri boşalttığı sırada dengesini kaybedip 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Nilüfer İlçesi Uludağ Üniversitesi Yerleşkesi içinde bulunan yurt inşaatında meydana geldi.
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İnşaatta işçi olarak çalışan Adem Türk, vinçle 7'nci kata çıkarılan inşaat malzemelerini boşaltmaya başladı.
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İş arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Adem Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
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Türk'ün öldüğünü öğrenen arkadaşları sinir krizleri geçirdi.
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