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Bursa'da yolcu otobüsüyle çarpışıp ikiye bölünen otomobil, sürücüsüne mezar oldu

BURSA'dan sonra Bingölden'de acı kazanın haberi geldi. Yolcu otobüsü ile çarpışması sonucu ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi ise yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Bingöl- Erzurum karayolunda meydana geldi. Toklular köyü mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AID 168 otomobil, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen 12 AAE 423 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, otobüsteki 2 yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

Kazada yaşamını yitiren sürücünün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, yaralı 2 yolcuya ise sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntüler kazanın boyutunu gözler önüne serdi:

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