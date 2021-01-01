BIST 1.477
DOLAR 7,43
EURO 9,07
ALTIN 452,98
HABER /  YEREL

Bursa'da yeni yılın ilk dakikalarında acı olay 5. kattan zemine çakıldı

İhlas Haber Ajansı

BURSAda yeni yılın ilk dakikalarında evde alkol aldıktan sonra balkona sigara içmeye çıkan ve dengesini kaybederek beşinci kattan zemine çakılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, evinde yılbaşı sebebiyle alkol alan Hüseyin Sayır (66), sigara içmek için balkona çıktı. Bu sırada alkolün etkisiyle dengesini kaybeden Sayır, beşinci kattan sitenin zeminine çakıldı. Eşinin balkondan eve girmemesi üzerine balkona çıkan eşi Lütfiye Sayır, aşağı baktığında eşinin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Sayır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan polis ekiplerine ifade veren Lütfiye Sayır, yaşanan olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Hüseyin Sayır’ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Amasya'da madenciler yeni yıla maden ocağında çalışarak girdiler
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk yeni yılın 'ilk bebeklerini' ziyaret etti
Irak'ın kuzeyinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni yıl paylaşımı
Antalya'da falezlerden düşen adamı deniz polisi kurtardı
Tokat'ta alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti
Koronavirüs başladığı yer olan Çin'e farklı şekilde geri döndü
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (31 Aralık 2020)
Dünyanın yatırımda yeni gözdesi 2020'de yüzde 300 kazandıran Bitcoin oldu
Kılıçdaroğlu "Süleyman Girgin" sorusunu yanıtsız bıraktı
Yorumlar