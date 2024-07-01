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Bursa'da yangın sonrası üzüntüye boğan görüntü! Ormanlık alan dronla görüntülendi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bursa'da yangın sonrası üzüntüye boğan görüntü! Ormanlık alan dronla görüntülendi

Bursa'da makilik alanda başlayıp Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormana sıçrayan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması sürüyor. Zarar gören alan dronla görüntülendi.

Bursa'da yangın sonrası üzüntüye boğan görüntü! Ormanlık alan dronla görüntülendi

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik bölgede dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp Ayvalı Deresi kıyısında ilerleyerek ekili arazilere ve kampüse ulaşan yangın, yaklaşık 700 dekar alanda etkili oldu.

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Bursa'da yangın sonrası üzüntüye boğan görüntü! Ormanlık alan dronla görüntülendi

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ın koordinesinde, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, resmi ve özel kurum ile kuruluşlara bağlı 1000'i aşkın personelin 4 uçak, 4 helikopter ve 1 gece görüşlü helikopterle havadan, onlarca arazöz, iş ve hizmet aracıyla karadan söndürme çalışması yürütüldü. Yoğun çabalar sonucu alevler gece yarısına doğru kontrol altına alındı.

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Bursa'da yangın sonrası üzüntüye boğan görüntü! Ormanlık alan dronla görüntülendi

Kampüste soğutma çalışmasına sabaha kadar hem havadan gece görüşlü helikopter hem de karadan arazözlerle devam edildi.

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Bursa'da yangın sonrası üzüntüye boğan görüntü! Ormanlık alan dronla görüntülendi

Soğutma çalışması ve hasar tespitinin sürdüğü kampüste yanan ormanlık alan, dronla görüntülendi. Bu arada, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yangının çıkış sebebine ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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