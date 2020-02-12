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Bursa'da vahşet 9 yaşındaki kardeşini işkence ederek öldürdü

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da 9 yaşındaki Suriyeli bir çocuk evinde ölü bulundu. Çocuğun vücudunda yanık ve kesik izleri çıktı. Küçük Muhammed'in 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldüğü öne sürüldü.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde polise Eşref Dinçer Mahallesi 127 nolu Sokak’ta komşuların bir evden bağrışma sesleri geldiğine dair ihbar yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde 9 yaşındaki Muhammed Hüseyin'in cansız bedeniyle karşılaştılar.

Ablası boğarak öldürmüş

İlk incelemede 11 yaşındaki ablası tarafından boğularak öldürüldüğü öne sürülen çocuğun vücudunda yanık ve kesik izleri olduğu belirlendi. Çocuğun anne ve babası savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

ÇOcuğu dilendiriyordu

Mahalleli gözaltı sırasında anneye tepki göstererek çocukları dilendirdiğini öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Muhammet Hüseyin ile birlikte yaşayan baba ve üvey annesini ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için morga kaldırıldı. 

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