Bursa'da trafo merkezinde yangın

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bursa'da trafo merkezinde yangın

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrik dağıtımını sağlayan trafo merkezinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde çıkan yangın, akşam saatlerinde İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde çıktı.

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Bursa'da trafo merkezinde yangın - Sayfa 2

Trafoda birinde bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden güvenlik görevlisi, durumu itfaiyeye bildirdi

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 Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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Bursa'da trafo merkezinde yangın - Sayfa 4
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