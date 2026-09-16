Bursa’da toplu taşımaya yüzde 25 zam! BursaRay tam ve öğrenci bileti kaç TL oldu?

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Eylül 2026 tarihli toplantısında toplu ulaşım ücretlerine yüzde 25 zam yapılması kararlaştırıldı. “Bursa toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu?”, “BursaRay tam bilet kaç TL?”, “Öğrenci bileti ne kadar?” ve “Bursa’da ulaşıma neden zam geldi?” gibi sorular araştırılıyor. Yeni tarife BursaRay’dan abonman kartlarına, QR biletten BursaKart ücretlerine kadar birçok kalemi değiştirdi. Peki yeni ulaşım ücretleri kaç TL oldu? İşte ayrıntılar.

BURSA TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu tarafından hazırlanan müşterek raporu görüşerek toplu taşıma ücretlerinde yüzde 25 artış yapılmasını kabul etti. Böylece kentteki otobüs ve raylı sistemlerin yanı sıra abonman ve farklı ulaşım tarifelerinde de fiyatlar yükseldi.

BURSA RAY TAM BİLET KAÇ TL OLDU?

Yeni tarifeyle BursaRay’da 40 TL olan tam bilet 50 TL’ye çıktı. İndirimli bilet 35,60 TL’den 44,50 TL’ye yükseldi. Böylece tam ve indirimli biletlerde yüzde 25 oranındaki artış doğrudan yeni tarifeye yansıdı.

BURSA ÖĞRENCİ BİLETİ NE KADAR OLDU?

Öğrenci ulaşım ücretleri de zamdan etkilendi. BursaRay’da 10 TL olan öğrenci bileti 12,50 TL’ye yükseldi. Mezuna kalan öğrencilerin 28 TL olan ulaşım ücreti ise yeni tarifede 35 TL olarak belirlendi.

BURSA ABONMAN ÜCRETLERİ KAÇ TL OLDU?

100 binişlik kişiselleştirilmiş tam abonman ücreti 3 bin 300 TL’den 4 bin 125 TL’ye yükseldi. Öğrenci abonmanı ise 910 TL’den 1.137,50 TL’ye çıktı. Böylece düzenli olarak toplu taşımayı kullanan yolcuların abonman maliyetleri de yüzde 25 arttı.

BURSAKART VE QR BİLET ÜCRETLERİ NE KADAR?

Tek kullanımlık QR biletin 100 TL olan fiyatı yeni tarifeyle 125 TL’ye yükseldi. Boş BursaKart satış fiyatı 150 TL’den 187,50 TL’ye, kişiselleştirilmiş kartların yıllık vizeleme bedeli ise 200 TL’den 250 TL’ye çıktı.

BURSA’DA TOPLU TAŞIMAYA NEDEN ZAM YAPILDI?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, kararın gerekçesini açıklarken ulaşım maliyetlerindeki yükselişe dikkat çekti. Biba, ocak ayında yapılan yüzde 15’lik zam döneminde yakıt fiyatının 52 TL civarında olduğunu, bugün ise 96 TL seviyesine ulaştığını söyledi. Komisyon görüşmelerinde enflasyon, akaryakıt ve dövizdeki yükseliş de yeni tarifenin gerekçeleri arasında gösterildi.

BURULAŞ’A BELEDİYE NE KADAR DESTEK VERİYOR?

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretlerini maliyetlerin altında tutabilmek için BURULAŞ’a her ay yaklaşık 330 milyon TL kaynak aktarıyor. Belediye yönetiminin açıklamasına göre yıllık sübvansiyon tutarı 4 milyar TL’yi aşıyor. Yönetim bu maliyetin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını savunuyor.

BURSA’DA ELEKTRİKLİ OTOBÜS DÖNEMİ Mİ BAŞLAYACAK?

Belediye yönetimi ulaşım maliyetlerini azaltmak amacıyla elektrikli otobüs dönüşümünü hızlandırmayı planlıyor. İlk etapta 3 elektrikli otobüs alınırken yıl sonuna kadar 9, gelecek yılın ilk yarısında ise 55 yeni elektrikli aracın filoya katılması hedefleniyor. Terminal hatlarının tamamen elektrikli otobüslere dönüştürülmesi de planlar arasında yer alıyor.