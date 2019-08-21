Bursa'da ters yöne giren cipin çarptığı otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi!
Demirören Haber Ajansı
BURSA'da ciple alkollü olduğu için polis noktasına girmek istemeyen 24 Yusuf H., karşı yönden gelen bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü Murat Mutlu yaşamını yitiririrken, yaralı halde olay yerinden kaçan Yusuf H. polis tarafından aranıyor.
Kaza saat 05.30 sıralarında Çamlıca Mahallesi Bursa- Orhaneli Karayolu'nda meydana geldi. Çamlıca Mahallesi'ndeki gece kulübünde şoför olarak çalışan Murat Mutlu (47), mesaisi biten personeli almak üzere 16 ZE 929 plakalı otomobille işyerine gitmek üzere yola çıktı.
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Aynı gece kulübünden çıkan ve alkollü olduğu iddia edilen Yusuf H. (24) de polis kontrol noktasına takılmamak için 35 AGG 623 plakalı cipiyle ters yöne girerek, Lefkoşe Caddesi yönünde ilerlemeye başladı.
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Cip, karşı yönden gelen Murat Mutlu'nun otomobili ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilden yola fırlayan Murat Mutlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
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Yaralanan Yusuf H. ise yoldan geçen taksiye binerek, olay yerinden kaçtı.
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