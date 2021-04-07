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Bursa'da tecavüzcüyü köpek yakaladı esnaf dövdü! Kadını ormana çekip üzerine çıktı

Bursa'da tecavüzcüyü köpek yakaladı esnaf dövdü! Kadını ormana çekip üzerine çıktı

BURSA'da bir sapık, karşılaştığı kadını ormanlık alana çekip tecavüze kalkıştı. Kadının çığlıklarını, köpeklerini gezdirmekte olan iki kardeş duydu. Kaçmaya çalışan sapık önce köpek tarafından yakalandı sonra da esnaftan meydan dayağı yedi. İki kardeş, karşılaştıkları iğrenç manzarayı anlattı.

Bursa'da tecavüzcüyü köpek yakaladı esnaf dövdü! Kadını ormana çekip üzerine çıktı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Doğa Parkı’nda dün meydana geldi. İddiaya göre kadın kuaförü olan F.D. (39), babasını ziyaret etmek için Yiğitler Mahallesi’ndeki evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada patika yolda karşısına çıkan kimliği belirsiz şüpheli, kadını zorla tutarak ormanlık alana götürdü. 

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Bursa'da tecavüzcüyü köpek yakaladı esnaf dövdü! Kadını ormana çekip üzerine çıktı

Burada F.D.’yi darp eden şüpheli, daha sonra tecavüz girişiminde bulundu.

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Bursa'da tecavüzcüyü köpek yakaladı esnaf dövdü! Kadını ormana çekip üzerine çıktı

Bu sırada Veysi Solmaz (35) ile kardeşi Murat Solmaz (30) yanlarındaki ‘Karlos’ isimli pitbull cinsi köpeği gezdirmek üzere ormanlık alana girdi.

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Bursa'da tecavüzcüyü köpek yakaladı esnaf dövdü! Kadını ormana çekip üzerine çıktı

Burada kadın çığlıkları duyan Solmaz kardeşler, sese doğru gittiklerinde, bir şüphelinin F.D.’ye tecavüz girişiminde bulunduğunu görüp müdahale etti.

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