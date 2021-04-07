Bursa'da tecavüzcüyü köpek yakaladı esnaf dövdü! Kadını ormana çekip üzerine çıktı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Doğa Parkı’nda dün meydana geldi. İddiaya göre kadın kuaförü olan F.D. (39), babasını ziyaret etmek için Yiğitler Mahallesi’ndeki evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada patika yolda karşısına çıkan kimliği belirsiz şüpheli, kadını zorla tutarak ormanlık alana götürdü.