Bursa'da tarladaki yazıyı görenler şaşırıyor! 22 yıldır yaptığı hayır
BURSA ilinde yaşayan 84 yaşındaki yaşlı adamın tarlasına astığı tabela görenleri şaşırtıyor. Yaşlı adam 22 yıldır insanların ücretsiz bir şekilde faydalanması için meyve ve sebze ekiyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki İbrahim Alan, devlet yolu kenarları ile gölet yanına meyve ağaçları dikip, sebzeler yetiştirerek gelen vatandaşların faydalanması için hayrat bahçesi yaptı.
Orhaneli ilçesi Akalan Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Alan, 22 yıl önce devlet arazi yollarının ve gölet kenarına meyve ağaçları dikmeye başladı.
Her yıl ağaç diken Alan, 22 yılda 300'e yakın meyve ağacı dikti. Ayrıca bölgede sebze de yetiştiren Alan, "hayrat bahçesi" yazılı tabela koydu.
Alan, yol kenarında elma, armut, üzüm, şeftali, incir, kiraz, vişne, erik gibi meyveler, domates, salatalık, kabak, biber gibi sebzeler yetiştiriyor. Gölete balık tutmaya veya piknik yapmaya gelen vatandaşlar ise, Alan'ın yetiştirdiği sebze ve meyvelerin tadına bakıyor.