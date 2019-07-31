Bursa'da tarladaki yazıyı görenler şaşırıyor! 22 yıldır yaptığı hayır

Alan, yol kenarında elma, armut, üzüm, şeftali, incir, kiraz, vişne, erik gibi meyveler, domates, salatalık, kabak, biber gibi sebzeler yetiştiriyor. Gölete balık tutmaya veya piknik yapmaya gelen vatandaşlar ise, Alan'ın yetiştirdiği sebze ve meyvelerin tadına bakıyor.