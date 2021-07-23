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Bursa'da tarladaki tabelayı görenler şaştı kaldı! Yazıyı gören soluğu tarlada aldı

İhlas Haber Ajansı
Bursa'da tarladaki tabelayı görenler şaştı kaldı! Yazıyı gören soluğu tarlada aldı

BURSA'da genç muhtar Emre Oruç, tarlasına astığı tabela görenleri şaşırtıyor.

Bursa'da tarladaki tabelayı görenler şaştı kaldı! Yazıyı gören soluğu tarlada aldı

Harmancık ilçesinin İshaklar köyünün muhtarı Emre Oruç, Bursa'nın en genç muhtarı. Genç muhtar köyüne hizmet etmek için var gücüyle çalışıyor. 

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Bursa'da tarladaki tabelayı görenler şaştı kaldı! Yazıyı gören soluğu tarlada aldı

Köyüne çok sayıda hizmet götüren genç muhtar, köyünden gelip geçen vatandaşlara da hizmet vermeye başladı. 

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Bursa'da tarladaki tabelayı görenler şaştı kaldı! Yazıyı gören soluğu tarlada aldı

Köyde bulunan tarlasına çok sayıda meyve ve sebze dikti.

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Bursa'da tarladaki tabelayı görenler şaştı kaldı! Yazıyı gören soluğu tarlada aldı

Tarlaya diktiği bu meyveleri herkese bedava olarak veriyor. 

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