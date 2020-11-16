Bursa'da sürücüler durup soruyor! Ana yoldaki mezar köylülere ilginç olaylar yaşattı

Köylerinin tarihinin Osmanlı'nın kuruluş tarihiyle aynı olduğunu belirten Karahıdır köylüleri, "Burada bulunan yolumuz toprak ve dardı. 1977 yılında köyümüzün yolu asfaltlandı. Bu mezarın bulunduğu alana kadar iş makinaları rahat çalıştı. İş makinaları mezarı kaldırmayı denedi, ama ilk denemede makinanın paleti koptu. Tamir edilen makinanın ikincide ise kepçesi koptu." dedi.