Bursa'da sürücü feci kazadan yara almadan kurtuldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bursa'da sürücü feci kazadan yara almadan kurtuldu

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde elektrik direğine çarpıp ikiye bölünen otomobilin sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Bursa'da sürücü feci kazadan yara almadan kurtuldu - Sayfa 1

BURSA'nın Yenişehir ilçesi Akdere Mahallesi'nde Bayram Yardımcı (48) yönetimindeki 16 K 0608 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, elektrik direğine çarptı.

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Bursa'da sürücü feci kazadan yara almadan kurtuldu - Sayfa 2

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölünürken, Bayram Yardımcı kazadan yara almadan kurtuldu.

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Bursa'da sürücü feci kazadan yara almadan kurtuldu - Sayfa 3

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Bursa'da sürücü feci kazadan yara almadan kurtuldu - Sayfa 4

Kaza nedeniyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanan karayolunda trafik, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

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