Bursa'da sis facia getirdi 10 araç birbirine girdi! Görüntüler dehşete düşürdü
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İSTANBUL'da günlerdir etkili olan sis Bursa'da faciaya sebep oldu. Görüşmesinin 10 metreye indiği yolda zincirleme kaza meydana geldi. Tam 10 araç birbirine girerken can kaybı olmaması yüreklere su serpti.
Kaza, Bursa-Karacabey yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin 10 metreye indiği yolda meydana gelen kazada aralarında tırlarında bulunduğu 10 araç birbirine girdi.
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Kaza sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralılar ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, araçların çekilmesi için bölgeye çekiciler sevk edildi.
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Uzun süre Bursa-Karacabey yolu üzerinde ulaşım sağlanamazken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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