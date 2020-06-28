Bursa'da sınava giren iki gencin en yakın rakibi babaları oldu

Kızıyla birlikte onun duygularını yaşamak ve ona moral olmak için rakip olduğunu söyleyen baba Mehmet Erçetin, "Kızımla birlikte sınava girmek çok güzel bir duyguydu, herkese böyle bir şey yaşamalarını tavsiye ederim. Bu durum ufak bir iddia ile başladı ve ben kendi yapabileceğimi düşündüğüm an sınava başvuruda bulundum. Güzel de bir süreç oldu kazasız belasız sınavı güzel de bitirdik." dedi.