Bursa'da sınava giren iki gencin en yakın rakibi babaları oldu
BURSA'da aileler evlatlarını YKS sınavı için okul önünde beklerken 2 ailede durum farklıydı... Bir baba Kızı ile birlikte, bir başka ailede de 6 çocuk babası oğluyla sınava girdi. Babalar mı daha yüksek puan alacak yoksa evlatlar mı merak konusu.
Türkiye genelinde 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğu YKS'ye Bursa'da baba ve kızı aynı okulda beraber girerek birbirlerine rakip oldu. Sınavdan önce birbirlerine başarı dileyen baba-kız sınavın ardından da sınavda çıkan sorular hakkında konuşurken yine Bursa'da 6 çocuk babası ile oğlu birlikte sınava girdi.
Bursa'da yaşayan 48 yaşındaki Mehmet Erçetin üniversite sınavı yapılacak okul binasına 19 yaşındaki kızı Candan ile birlikte girme heyecanı yaşadı. Sabah saatlerinde okulun önüne birlikte gelen baba ve kız önce birbirlerine başarı diledi daha sonra sınava girerek birbirlerine rakip oldular.
Kızıyla birlikte onun duygularını yaşamak ve ona moral olmak için rakip olduğunu söyleyen baba Mehmet Erçetin, "Kızımla birlikte sınava girmek çok güzel bir duyguydu, herkese böyle bir şey yaşamalarını tavsiye ederim. Bu durum ufak bir iddia ile başladı ve ben kendi yapabileceğimi düşündüğüm an sınava başvuruda bulundum. Güzel de bir süreç oldu kazasız belasız sınavı güzel de bitirdik." dedi.
"Kızımın kaygılarını hissetmek beni de sınava hazırladı"
Baba Erçetin sözlerini "Bütün anne ve babaların yaptığı gibi biz de kızımıza yardımcı oluyoruz. Onlarla birlikte öğrenip onlarla birlikte büyüyoruz. Hazır onlarla birlikte okula gelmişken kızımla birlikte sınava gireyim dedim ve ben de sınava kaydoldum. Sınava beraber hazırlandık bu süreçte kızımın sınav performansımı takip etmek onun kaygılarını yaşayıp hissetmek beni de sınava hazırladı" diyerek noktaladı.