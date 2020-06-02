Bursa'da sıfır otomobiller etrafa saçıldı
BURSA’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taşıyan TIR yan yattı. TIR'ın üzerindeki sıfır otomobiller otobana saçılırken; trafikte uzun kuyruklar oluştu.
BURSA'da İstanbul-İzmir otobanı çıkışında meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, Oyak Renault fabrikasından aldığı otomobilleri taşıyan TIR'ın şoförü Ş.Y., otoban çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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Yan yatan TIR'ın üzerindeki otomobillerden üçü yola düştü.
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Yan yatan TIR'ın dorsesindeki 2 otomobilde de hasar meydana geldi.
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Kazanın yaşandığı anda yolda başka araç olmaması faciayı önledi.
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