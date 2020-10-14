Bursa'da seyir halindeyken yılanı görünce şoke oldu! 3 gün sonra haber geldi
BURSA’dan İzmir’e doğru otomobiliyle seyir halinde olan Koray Fırıncıoğulları, kaputtan yılan çıktığını görünce şoka uğradı. 3 gündür arabanın içinde dolanan ve yeri tespit edilemeyen yılan, bugün Torbalı'daki bir oto sanayi firmasında itfaiye görevlilerinin de uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.
İzmir’den Bursa’ya bir yakınını ziyaret etmek için gelen Koray Fırıncıoğulları ve babası Remzi Fırıncıoğulları, İzmir’e dönmek için geçen pazartesi günü 34 MV 8901 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Fırıncıoğulları otomobiliyle seyir halindeyken, Karacabey ilçesine geldiğinde kaputtan yılan çıktığını gördü.
Tekrar kaputa girdi itfaiye bulamadı
Yılanı gören Fırıncıoğulları, otomobilini yol kenarına çekince, yılan tekrar kaputa girdi. Bunun üzerine Fırıncıoğulları, Karacabey İtfaiyesi’ne giderek, durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri, otomobilde yaptığı aramada yılanı bulamadı.
Yola çıktı yılan yeniden kaputtan çıktı
Fırıncıoğulları, yılanın yolda otomobilinden düştüğünü varsayarak, İzmir’e doğru tekrar yola çıktı. Koray Fırıncıoğulları, Manisa’ya geldiğinde yılanın tekrar kaputtan çıktığını gördü.
Yılan aramalara rağmen bulunamadı
Otomobili yolun kenarına çeken Fırıncıoğulları, otomobilin motor kısmında bir arama daha yapmasına rağmen, yılanı bulamadı.