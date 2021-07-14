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Bursa'da satışa çıkan 600 yıllık kilisenin fiyatını duyan şaştı kaldı! Takas seçeneği de var

İhlas Haber Ajansı
Bursa'da satışa çıkan 600 yıllık kilisenin fiyatını duyan şaştı kaldı! Takas seçeneği de var

BURSA'da bulunan Aziz Yuhanna Kilisesi, sahibi tarafından dudak uçuklatan fiyata satışa çıktı.

Bursa'da satışa çıkan 600 yıllık kilisenin fiyatını duyan şaştı kaldı! Takas seçeneği de var

Türkiye ve Yunanistan, 1923 yılında Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yaptıkları sözleşme uyarınca kendi ülkelerinin yurttaşlarını din esası üzerine göçe tabi tuttu. Bu göçün sonucunda TBMM, Mülk Edindirme Kanunu çıkararak, Yunanistan'dan Türkiye'ye gelenleri mülk sahibi yaptı. 

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Bursa'da satışa çıkan 600 yıllık kilisenin fiyatını duyan şaştı kaldı! Takas seçeneği de var

Tirilye Mahallesi'nde kilise olarak kullanılan bina 1928 yılında Yunanistan'dan gelen Giritli Ali Durak isimli Türk bir aileye verildi.

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Bursa'da satışa çıkan 600 yıllık kilisenin fiyatını duyan şaştı kaldı! Takas seçeneği de var

Giritli aile, 90 yıl sonra binayı İstanbullu bir iş adamına sattı.

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Bursa'da satışa çıkan 600 yıllık kilisenin fiyatını duyan şaştı kaldı! Takas seçeneği de var

Apart otel yapmak isteyen iş adamı, bürokratik engele takıldı. 

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