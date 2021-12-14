Bursa'da 'şakalaşırken arkadaşı dezenfektanla yaktı' dendi! Babası her şeyi anlattı: Meğer...

Olay, 10 Aralık Cuma akşamı Yıldırım'a bağlı Yiğitler Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Burak A. (14), iki arkadaşı ile birlikte parkta otururken, bir meslek lisesinde üretimi yapılan dezenfektanı poşete koyarak parka gelen İ.K. (13), elindeki alkollü maddeyi ateşe verip Burak A.’nın üzerine attı.