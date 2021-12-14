Bursa'da 'şakalaşırken arkadaşı dezenfektanla yaktı' dendi! Babası her şeyi anlattı: Meğer...
BURSA’da parkta oturduğu sırada arkadaşının içi alkol dolu poşeti ateşe verip üzerine atması sonucu yanan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor. 14 yaşındaki Burak’ın babası, yaşanan olayla ilgili konuştu.
Olay, 10 Aralık Cuma akşamı Yıldırım'a bağlı Yiğitler Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Burak A. (14), iki arkadaşı ile birlikte parkta otururken, bir meslek lisesinde üretimi yapılan dezenfektanı poşete koyarak parka gelen İ.K. (13), elindeki alkollü maddeyi ateşe verip Burak A.’nın üzerine attı.
Talihsiz çocuğun alev aldığını gören komşuları ve çevredeki vatandaşlar, su ve ceketleriyle müdahale etti.
Vücudunun büyük kısmında ağır yanıklar oluşan Burak A, olay yerine çağrılan ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaşanan olayın şakalaşma değil, kasten yapıldığını söyleyen baba Taner Altun, “Akşam saatlerinde oğlum arkadaşları ile parka gitmiş. İ.A, okuldan aldığı dezenfektan dolu poşeti ateşe verip oğlumun üzerine atıp yakıp kaçmış." dedi.