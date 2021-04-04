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Bursa'da sadece cuma günleri oluyor görenler hayrete düştü! Beyaz bir sıvı akıyor

BURSA'da her cuma günü surlarından beyaz bir sıvı akan Süt Kalesi görenleri hayrete düşürdü.

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Karacabey ilçesine bağlı Uluabat köyünde bulunan kalenin taşlarından süt damlaması görenleri şaşırttı. Bölgedeki vatandaşlar tarihî kalede bebekli bir kadının çocuğuyla birlikte katledildiği rivayet ediyor. O günden itibaren kalenin duvarlarından her cuma günü süt akıyor.  Kaleden yağmurun yağmadığı en kurak yaz günlerinde bile her cuma günü süt renginde beyaz bir sıvı akıyor. Hiçbir yerden su gelmediği halde beyaz sıvıyı görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.

Köylerinde bulunan kaleden her cuma günü süt renginde sıvı aktığını ifade eden Hasan Belli, "Köyümüzün geçmişi çok eski. Sur kalıntıları var. Burada bulunan kalenin duvarlarından her cuma günü en kurak günlerde bile beyaz bir sıvı akıyor. Emzikli bir kadının bebeğiyle katlinden sonra kaleden süt aktığı söyleniyor" dedi.

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