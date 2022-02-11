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Bursa'da rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren çeteye operasyon

İhlas Haber Ajansı
Bursa'da rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren çeteye operasyon

BURSA'da 3 kişilik grup, aralarında husumet bulunan ve eve götürüp rehin aldıkları iki gencin önce ellerini bağlayıp darp etti. Ağızlarına silah namlusu sokarak tehdit ettikten sonra gençlerden birine mermi yutturan şahıslar o anları da cep telefonuyla anbean kaydettiler. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenleyerek 3 zanlıyı da gözaltına aldı.

Bursa'da rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren çeteye operasyon

BURSA'nın Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde Y.Ç. (28) ve iki arkadaşı aralarındaki kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan E.M.'yi ve bir başka genci zorla eve götürdü.

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Bursa'da rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren çeteye operasyon

Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

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Bursa'da rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren çeteye operasyon

Y.Ç. ve arkadaşları E.M.'nin ve diğer gencin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı.

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Bursa'da rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren çeteye operasyon

Y.Ç. ve arkadaşları yere yatırdıkları E.M.'yi ve diğer genci önce tekme ve yumruklarla dövdü.

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