Bursa'da rehin aldıkları 2 gencin ağzına silah dayayıp kadın elbisesi giydiren çeteye operasyon
BURSA'da 3 kişilik grup, aralarında husumet bulunan ve eve götürüp rehin aldıkları iki gencin önce ellerini bağlayıp darp etti. Ağızlarına silah namlusu sokarak tehdit ettikten sonra gençlerden birine mermi yutturan şahıslar o anları da cep telefonuyla anbean kaydettiler. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenleyerek 3 zanlıyı da gözaltına aldı.
BURSA'nın Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde Y.Ç. (28) ve iki arkadaşı aralarındaki kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan E.M.'yi ve bir başka genci zorla eve götürdü.
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Burada taraflar arasında tartışma çıktı.
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Y.Ç. ve arkadaşları E.M.'nin ve diğer gencin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı.
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Y.Ç. ve arkadaşları yere yatırdıkları E.M.'yi ve diğer genci önce tekme ve yumruklarla dövdü.
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