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Bursa'da provokasyoncu ulu camiye balyozla saldırdı! 'Emir geldi yaptım'

BURSA'da kısıtlama saatinde eline balyoz alan Tamer Ö., 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere korkuluklarının 'Haç' işaretine benzediği iddiasıyla camiye saldırdı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi tarihi Ulucamii'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tamer Ö.(39), eline aldığı balyoz ile 622 yıllık Ulu Cami'nin kuzey tarafındaki pencerelerine saldırdı.

Durumu fark eden güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Tamer Ö.'yü gözaltına aldı.

"Emir geldi, ben de yaptım"
İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Tamer Ö., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Siz Ayasofya'yı açarlarsa bende burayı cami olsun diye kırmak istedim. Pencerenin korkulukları haç işaretine benziyor. Camide haç işareti olamaz. Emir geldi, bende yaptım" dedi.

Tamer Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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