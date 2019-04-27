Bursa'da polisli kaçak silah üreticilerine operasyon

Bursa'da kiraladıkları iş yerinde silah üreterek piyasaya sürdükleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptıkları iddiasıyla aralarında polislerin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Sanayi sitesinde kiraladıklarını iş yerinde silah üreterek piyasaya sürdükleri, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yaptıkları iddia edilenlere yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınanlar arasında emekli ve halen görevde olan polislerin de bulunduğu belirtildi.