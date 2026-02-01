BIST 13.838
Bursa'da polisin "dur" ihtarına uymayan araçtan çıkanlara bakın!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayıp kovalamaca sonucu durdurulan araçta el bombası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri 17 ADE 596 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Takibe alınan araç, önü kesilerek uyarı ateşi açılıp durduruldu.

Araçtaki 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramalarda 1 savunma tipi el bombası ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araç incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

