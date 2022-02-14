Bursa'da polis cinayetinde şok detay! Meğer arabadaki erkek...

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi üzerinde Rezidans ve AVM'lerin bulunduğu kalabalık bir bölgede yaşanan korkunç infaz Bursa'yı sarstı. Boşanma aşamasındaki eşi Yasemin Ağır'ın kullandığı ve onun dostu olduğunu iddia ettiği Yahya A'nın da içinde bulunduğu otomobilin önünü kesen, Asayiş Şubede görevli polis memuru Bilal Ağır, yüzlerce kişinin gözleri önünde belinden çıkardığı tabancayla eşini ve diğer şahsı başından vurarak öldürdü.