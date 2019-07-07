Bursa'da piknik dönüşü facia 2 ölü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bursa'da piknik dönüşü facia 2 ölü

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde piknikten dönenleri taşıyan traktörün römorkundan düşen 2 kadın hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da piknik dönüşü facia 2 ölü - Sayfa 1

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde piknik dönüşü meydana gelen kazada sarsıntı sırasında düştükleri traktörün üzerinden geçtiği 2 kadın öldü, sürücü ise hafif yaralandı.

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Bursa'da piknik dönüşü facia 2 ölü - Sayfa 2

Nail Şahin (62), beraberinde eşi Neslihan Şahin (52) ve akrabası Berrin Okçu (52) ile birlikte traktörle Gölyaka Mahallesine pikniğe gitti.

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Bursa'da piknik dönüşü facia 2 ölü - Sayfa 3

Piknik dönüşü Nail Şahin'in kullandığı 34 HZU 56 plakalı traktör, engebeli araziden geçerken römorkunda bulunan eşi Neslihan Şahin ile teyzesinin kızı Berrin Okçu sarsıntı sırasında yola düştü.

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Bursa'da piknik dönüşü facia 2 ölü - Sayfa 4

Bu sırada traktörün üzerinden geçtiği Şahin ve Okçu ağır yaralandı.

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